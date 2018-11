Schiantro frontale fra auto sulla strada statale Salaria Mamma e figlio all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Schianto nel primo pomeriggio di oggi in via Torino a Porto d’Ascoli a San Benedetto del Tronto, lungo la strada Salaria. Lo scontro frontale ha visto coinvolte due automobili un Suv Audi ed una Lancia Y a bordo delle quali c'era una fornaia e una madre con un bambino. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dagli abitacoli e gli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa del 118. Dai primi accertamenti clinici effettuati all'ospedale Madonna del Soccorso le condizioni di salute dei tre feriti sono preoccupanti ma salvo complicazioni non sarebbero in pericolo di vita.