Si schianta contro due auto in sosta sul lungomare e poi si allontana di corsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Si schianta contro due auto in sosta e poi si allontana. L'inciodente è avvenuto sul lungomare di San Benedetto fra l’area della pineta del campo Europa e via Tedeschi.Un automobilista alla guida di una Bmw si è prima schiantato contro due macchina parcheggiate di fronte alla pineta: una Mercedes ed una Ford, e poi ha proseguito la propria corsa fino all’aiuola sprtitraffico che si trova di fronte alla casa del CentroGiovani che si trova in via Tedeschi. Poi ha abbandonato l'auto. Gli agenti della polizia locale sono ora alla ricerca di eventuali testimoni.