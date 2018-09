Nascondeva negli slip 18 dosi di eroina Arrestata insospettabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - I carabinieri di San Benedetto del Tronto hanno arrestato una insospettabile quarantunenne trovata in possesso di ben 18 dosi di eroina, già pronte e confezionate singolarmente per essere spacciate al dettaglio sulla piazza locale. Il fatto che la donna viaggiasse a bordo di un ciclomotore in ora tarda ed in una zona di particolare interesse operativo per i militari, ha insospettito i carabinieri che le hanno intimato l’alt in via Piave per un normale controllo. La reazione della 41enne, che ha tentato la fuga verso le vie parallele, ha confermato i sospetti dei carabinieri che dopo un breve inseguimento, l’hanno subito bloccata. nello slip della donna fermata venivano rinvenute e recuperate le 18 dosi di eroina, poi sottoposte a sequestro anche per le analisi del caso. Al termine delle formalità di rito, la 41enne è stata arrestata.