Giovane automobilista si ribalta con la vettura nei pressi di una clinica

SAN BENEDETTO - Grosso spavento per uno spettacolare incidente stradale avvenuto a San Benedetto del Tronto. Un giovane automobilista, infatti, ha perso improvvisamente il controllo della sua automobile e si è ribaltato in via Petrarca a San Benedetto all'altezza della clinica Stella Maris. Sul posto è giunta subito un'ambulanza inviata dall'ospedale Madonna del Socorso ma l'automobilista, miracolosamente illeso nell'incidente, ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri di San Benedetto del Tronto.