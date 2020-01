San Benedetto, centra sei auto in sosta e aggredisce i carabinieri. Per bloccarlo usato lo spray al peperoncino

Ultimo aggiornamento: 15:51

SAN BENEDETTO - Unalbanese di 32 anni residente a Grottammare, alle 4 e 30 di oggial volante di una Peugeot 307 è statodai carabinieri al termine dopo tentativo di fuga. L’automobilsta ha centrato con la propria autovettura sei auto in sosta all’altezza dell’incrocio tra via Palestro e via Pizzi. Sul posto si è recata a pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile i cui militari a bordo hanno prima dovuto inseguire l’uomo dal quale sono poi stati aggrediti tanto da essere costretti ad utilizzare loper fermarlo.LEGGI ANCHE: