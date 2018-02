Ignoti incendiano nella notte il portone di una palazzina Paura a Porto d'Ascoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Stavolta i piromani non hanno preso di mira le automobili ma addirittura le abitazioni di San Benedetto. Poco prima della mezzanotte di ieri ignoti, muniti di liquido infiammabile, hanno dato fuoco al portone di ingresso di una palazzina in via Monte Conero, a Porto d’Ascoli. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di San Benedetto del ronto che in pochi minuti hanno spento le fiamme. Sull'incendio di matrice dolosa stanno ora indagando gli agenti del commissariato di polizia di San Benedetto. L'incendio ha scosso profondamente i residenti del quartiere.