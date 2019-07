L'ultima moda dello sballo Ballare sui cofani delle auto Due ragazzi verso la denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - L'ultima moda deprecabile di giovani in cerca di trasgressioni notturne è quelal di ballare e saltare sui cofani delle automobili parcheggiate. L'ultimo episodio è avvenuto in via Legnago a san Benedeto del Tronto dove un ragazzo e una ragazza sono stati ripresi dalle telecamere della videosorveglianza mentre ballano in evidente stato di ebbrezza. Ora quelle immagini sono al vaglio degli agenti delle forze dell'ordine per individuare i protagonisti e procedere alla denuncia per danneggiamento. L'automobile in questione infatti ha riportato danni alla carrozzeria per migliaia di euro.