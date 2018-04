Ladri di auto in azione Forzano le portiere e rubano tre autovetture

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tornano in azione i ladri di auto fra San Benedetto del Tronto e Grottammare. Stavolta ad essere rubate sono state due auto Volkswagen e una Ford. I ladri sono riusciti, in tutte e tre le occasioni, a forzare le portiere e a manomettere le centraline allontanandosi senza essere scoperti. Una delle auto rubate è una Volkswagen Golf, parcheggiata dal proprietario in via Fieramosca, a Porto d’Ascoli ma al mattino l’auto era sparita. L’altra vettura rubata è una Ford C-Max. Infine una Volkswagen Tiguan è stata rubata a Grottammare, a ridosso dell’area della Valtesino.