Schianto all'incrocio fra due automobili Una bimba sotto choc

SAN BENEDETTO – Grosso spavento per un incidente stradale avvenuto in via dei Mille all'incrocio con via Negri a San Benedetto del Tronto. L'incidente è avvenuto per una mancata precedenza tra due Audi, una A1 ed una a4. A bordo di una delle due automobili c’era una mamma con la figlia piccola. La bambina, per fortuna, non ha riportato gravi ferite nell'incidente ma ha subito uno choc e per questo motivo è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Madonna del Soccorso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.