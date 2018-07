Anziana accecata dal sole si ribalta con l'automobile vicino a un sottopassaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente stradale questa mattina prima delle nove a San Benedetto del Tronto. Un'anziana a bordo di una Fiat Multipla si è ribaltata vicino al sottopassaggio di via D'Annunzio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che l'hanno estratta dall'abitacolo e gli operatori sanitari del 118. L'automobilista è riomasta forse accecata dal sole o per un malore ha perso il controllo dell'auto. Sul luogo dell'incidente i vigili urbani che hanno temporaneamente chiuso una parte del tratto di via D'Annunzio. La donna non è in pericolo di vita.