Esche al veleno sparse nel centro della città: «Siamo invasi dai topi». Ma scatta l'allarme

SAN BENEDETTO - «Qui siamo invasi dai topi». La protesta corre sul web e prende vigore dopo un recente episodio, raccontato su Facebook da una residente del centro. In pratica: qualcuno avrebbe sparso del topicida lungo via Custoza, a due passi dall’isola pedonale. «Soprattutto di primo mattino, tra le vie del centro è un continuo viavai di ratti, il Comune non interviene e qualche persona, evidentemente, ha deciso di farsi “giustizia da sé”» è la sintesi dei commenti a corredo della storia.

Appresa la notizia, la presidente del Comitato di quartiere Marina Centro, Elena Piunti, stigmatizza: «Gettare del veleno in mezzo alla strada è un comportamento irresponsabile, pericoloso per bambini e animali domestici. Chi ha problemi del genere deve contattare il Comune o noi del Comitato».

Su questo fronte, la presidente spezza una lancia a favore dell’amministrazione: «Finora, anche grazie all’interessamento della consigliera comunale Mariadele Girolami, in ogni via dove noi abbiamo segnalato la presenza di topi sono state posizionate trappole. Penso a via Roma o via Mentana. Lungo via Carducci, inoltre, è stato tappato un buco, dal quale ci era stata segnalata l’uscita di questi roditori».

A proposito di trappole: guardando lungo le strade del centro se ne notano alcune nuove di zecca (come in via Calatafimi) mentre altre (via Bezzecca) appaiono malmesse e arrugginite: dunque, come minimo non più al pieno dell’efficienza, quindi da sostituire. Va detto che, nella seconda parte del 2020, l’amministrazione comunale ha rinnovato l’accordo con la Quark Srl di Jesi: ditta specializzata nella lotta contro gli animali infestanti che da anni opera lungo il territorio sambenedettese. Fino al 31 luglio 2022, alla Quark continuano così ad essere affidati i servizi di: derattizzazione, disinfestazione e fumigazione della rete fognaria. A tal fine, il Comune ha impegnato una somma complessiva di 40.600,47 euro. Osservati-speciali, alcuni spazi sensibili presenti in città, come: asili nido comunali, palazzetto dello sport, mercato ittico, piscina, mense scolastiche.

In base ai termini del precedente accordo (siglato nel 2018) entro la fine dello scorso anno lungo il territorio cittadino dovevano essere presenti e funzionanti 925 esche anti-topo. Il Comune si ritiene soddisfatto del lavoro svolto finora dalla Quark. Lo si evince dall’atto ufficiale (firmato dal dirigente Germano Polidori) che autorizza il rinnovo dell’affidamento esterno. «L’affidatario - si legge del documento - ha eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, le prestazioni dedotte nel contratto, come si evince dall’attestato di regolare esecuzione del 23.07.2020».

© RIPRODUZIONE RISERVATA