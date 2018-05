Scontro fra scooter e moto in centro Una donna di 51 anni grave a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Una donna di 51 anni di San Benedetto è rimasta gravemente ferita questa mattina in un incidente avvenuto intorno alle ore 7 in via Bezzeca in centro. La donna è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Era in sella a uno scooter Scarabeo ed è anadata a sbattere contro una moto condotta da un giovane. Ed è stato proprio quest'ultimo a soccorrerla. La donnma perdeva copiosamente sangue dalla testa a causa di un trauma cranico. Le sue condizioni hanno indotto i medici ad allertare l’eliambulanza atterrata, poco prima delle 8 di questa mattina, sulla darsena turistica del porto di San Benedetto.