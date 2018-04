Pericolo di fuga di gas Evacuati 30 inquilini da una palazzina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Trenta persone evacuate per colpa di un fornello del gas dimenticato aperto. Dopo l’incendio domato a Massignano, è stata una giornata piena di lavoro quella dei vigili del fuoco di San Benedetto chiamati in serata, intorno alle 21, a intervenire nella centralissima via Ugo Bassi. Al primo piano della palazzina civico 87 è stato segnalato un forte odore di gas proveniente dal primo piano. I pompieri dopo aver valutato attentamente tutta la situazione hanno deciso di evacuare tutti gli alloggi della palazzina residenziale (cinque piani, sedici interni tra cui alcuni studi medici, a piano terra un negozio di abbigliamento, oltre trenta persone finite in strada) dopodiché hanno scelto la strada dell’intervento diretto. Per cui, evitando contatti elettrici di sorta, hanno sfondato la porta dell’alloggio a rischio in quel momento senza occupanti. Introdotti all’interno sono riusciti a individuare la fonte che emanava il forte odore di gas. Si trattava di uno dei fuochi della cucina inavvertitamente lasciato aperto. Grande lo spavento di tutti i residenti che poco prima delle 23, sono potuti tornare in casa al cessato allarme dopo l’intervento.