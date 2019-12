Vetri in frantumi e casse lanciate nel parco: i ladri di Santo Stefano razziano sei negozi

SAN BENEDETTO - Sei attività colpite nel giro di poche ore. Non si sono riposati i ladri durante le festività natalizie e, tra la vigilia e questi giorni di fine settimana, hanno messo a segno numerosi colpi. Tutti sul territorio di San Benedetto. Il primo episodio è avvenuto proprio nella notte di Natale.

LEGGI ANCHE:

In casa c’è la festa: al piano superiore intanto i ladri fanno razzia di soldi e gioielli

Castelfidardo nel mirino dei ladri. Tre colpi, uno va a segno. Il sindaco manda la polizia locale in strada

I malviventi hanno colpito al ristorante il Relitto di via Manara: i banditi hanno sfondato la porta di ingresso e prelevato il registratore di cassa. Nel giro di poche ore hanno colpito per ben cinque volte. In una di queste occasioni sono tornati proprio in via Manara, all'interno di un supermercato. Hanno sfondato le porte provocando danni per migliaia di euro e prelevato circa 700 euro dalle casse, poi lanciate nel parco. Sono andati a segno a poca distanza alla cartolibreria La Coccinella. Ma non si sono fermati lì. Hanno infatti ha raggiunto il centro di San Benedetto e colpito al Gran Caffè Sciarra. Sono entrati sfondando uno degli accessi al locale ed hanno prelevato contanti per circa 1000 euro.

Terminata quest'ultima azione sono andati a nord, nel quartiere di San Filippo Neri. Li hanno colpito prima al bar Blues Brothers di via Ferri, proprio di fronte alle scuole di liscio, e poi all'interno del supermercato Simply Market di via D'Annunzio, distante poche decine di metri. Ad occuparsi delle indagini sono gli agenti del commissariato di San Benedetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA