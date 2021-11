Venerdì il primo incontro dei sette appuntamenti per gli appassionati di cucina: il programma completo

SAN BENEDETTO - Sette appuntamenti rivolti agli appassionati e agli studenti riuniranno gli esperti del territorio, della scuola e le aziende che condivideranno le loro eccellenze con tecniche di degustazione, in un ambiente esclusivo, quello del salone dell’Alberghiero di San Benedetto e del nuovo Spazio Lab *****.

Tornano anche quest’anno i “Venerdì dell’alberghiero: prospettive di gusto”, laboratori che oltre alla valorizzazione delle capacità culturali ed enogastronomiche del territorio, saranno un modo per approfondire nuove prospettive e prodotti stimolando i sensi e per ascoltare le storie di chi quei prodotti li ha realizzati. L’evento è aperto al pubblico, con obbligo di green-pass i posti sono limitati per cui è necessario prenotarsi in anticipo tramite il nostro sito istituzionale alberghierosbt.edu.it.

Apertura dei Seminari il 26 novembre con “Ouverture “I colori e sapori d’autunno” dalle ore 18 alle 20,30. Quindi il 10 dicembre sarà la volta di “Olio e olive oro verde del Mediterraneo”, il 17 dicembre “Christmsas in Europe”, il 14 gennaio “Gelato: gusto alberghiero”, il 21 gennaio “Choccolat”, il 28 gennaio “I vini delle Marche: le migliori marche” il 25 febbraio “Cronache di birra”. Gli appuntamenti del 17 dicembre e del 21 gennaio, in particolare, saranno completamente dedicati agli studenti e famiglie delle scuole medie di primo grado.

© RIPRODUZIONE RISERVATA