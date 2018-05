Il vano del contatore prende fuoco: rimane intrappolata in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Forte preoccupazione, all’alba di ieri, per una anziana residente in un’abitazione di via Montebello. La donna si è infatti trovata davanti il vano del contatore della sua abitazione avvolta dalle fiamme. Non è riuscita neppure ad uscire di casa dal momento che il contatore si trovava proprio a ridosso della porta. Ha comunque chiamato il 115 dando l’allarme. Sul posto si è precipitata una squadra di pompieri giunti dalla caserma di San Benedetto e hanno spento il fuoco ma sono stati costretti ad interrompere l’erogazione della corrente in tutta la struttura dichiarata, per questo motivo, provvisoriamente inagibile. Nelle ore seguenti un tecnico dell’Enel, inviato sul posto dell’azienda erogatrice del servizio, ha ripristinato provvisoriamente la corrente elettrica che, nei prossimi giorni, tornerà in maniera definitiva.