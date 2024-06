SAN BENEDETTO - La speranza è che la voglia di mettersi in gioco di questi bravi giovani non sia nuovamente vessata da un contesto sociale dove, purtroppo, i vandali continuano ad imperversare impunemente. Ecco una delle considerazioni che si possono fare, dando la notizia dell’imminente ritorno del progetto sociale “Ci Sto? Affare Fatica! - Facciamo il bene comune”. Un’iniziativa, finanziata dalla Regione Marche, che a San Benedetto si ripete ormai da diversi anni.

Sette missioni

Dalla seconda metà di giugno a fine luglio, alcuni team di ragazzi e ragazze (tra i 14 ed i 21 anni) saranno operativi in 7 aree diverse della Riviera, con l’obiettivo di sistemarle e ripulirle. Esattamente, andranno ad agire in queste zone: parco di via Ferri, parco Ristori (con relativo Parco Bau), scuola primaria di Ragnola (dove verrà effettuata una tinteggiatura e una complessiva sistemazione), parco Eleonora, largo Vittime del Terrorismo e delle Stragi, parco di via Donizzetti (incrocio con via dei Mille) e foce del torrente Ragnola. In quest’ultimo punto verrà effettuata una campagna di ripulitura dalla plastica.

Tutor e handyman al seguito

A ogni squadra verrà assegnato un tutor (dai 22 ai 35 anni) ed un “handyman”: volontario adulto con competenze artigianali. L’iniziativa viene organizzata dall’ente del terzo settore “Centro servizi per il volontariato delle Marche”: Cvm. Purtroppo, come accennato all’inizio, ci sono precedenti poco edificanti.

Il caso

Ad esempio: in una delle precedenti edizioni, alcuni ragazzi avevano completamente ripulito la “Casa del Giardiniere”- immobile pubblico, incastonato nella pineta di via Pasqualetti - realizzando anche un grazioso murale a tema floreale. Ebbene: tutto è stato nuovamente imbrattato da qualche teppista privo di senso civico. Ma, per fortuna, tra le nuove generazioni c’è anche chi ha a cuore la collettività. Il percorso “Ci Sto? Affare Fatica!” educa le giovani generazioni a un processo virtuoso di custodia del proprio territorio, fornendo loro l'occasione di sentirsene responsabili. Ai partecipanti la consegna di “buoni fatica” settimanali, sotto forma di buoni-acquisto spendibili presso negozi convenzionati, del valore di 50 per i ragazzi e 100 per i tutor.