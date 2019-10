San Benedetto, vandali, schiamazzi e ubriachi al volnte: la movida molesta non concede tregua

SAN BENEDETTO - Vandali, schiamazzi e ubriachi al volante. È l’ennesimo bollettino della del weekend sambenedettese durante il quale si sono verificati nuovi episodi legati all’assunzione esagerata di alcol, tra le vie del centro e del lungomare cittadino. Soprattutto il quadrilatero, e i suoi residenti, continua a soffrire di questa situazione.

Due automobilisti, un quarantenne ed un ragazzo di poco meno di trent’anni, si sono visti ritirare la patente dagli agenti della polizia stradale di Ascoli Piceno. I due automobilisti sono infatti stati fermati durante i controlli anti strage del sabato sera e sono stati sottoposti all’esame dell’etilometro. Sono risultati entrambi positivi al test con un tasso alcolemico risultato più del doppio del limite consentito dalla legge. Tutti e due si sono così visti ritirare la patente e si sono dovuti far accompagnare da conoscenti, sobri ovviamente, per poter tornare a casa. Nel corso della notte sono comunque stati controllati anche numerosi altri automobilisti che sono risultati in condizioni di poter guidare dopo l’esame etilometrico al quale sono stati sottoposti dagli agenti della polstrada di Ascoli Piceno.

Ma continuano anche gli atti vandalici. Nella notte qualcuno infatti, in centro, nella pineta che trova tra viale Buozzi e via Pasqualetti, si è divertito a rovesciare i bidoni dei rifiuti che si trovano nel tratto tra l’hotel Garden e la Palazzina Azzurra rovesciando in terra tutti i rifiuti. Il raid è proseguito anche sul lungomare dove sono stati danneggiati dei cestini portarifiuti che si trovano sul marciapiede di viale Trieste. Sempre durante la notte tra sabato e domenica, inoltre, sono giunte segnalazioni di schiamazzi avvenuti, nel cuore della notte, per le vie del centro di San Benedetto.

