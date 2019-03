I vandali manomettono la fontana: l'acqua invade la piazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Qualcuno ha spostato gli ugelli della fontana dello Sberleffo di viale Secondo Moretti. Il risultato? Si è allagato tutto. E’ accaduto nella tarda serata di martedì quando l’acqua spruzzata dai pertugi di uscita ha iniziato a prendere una traiettoria diversa da quella consueta rimbalzando contro la scultura che si trova al centro della vasca e finendo in strada allagando il marciapiede dell’isola pedonale e arrivando fino a Via San Martino.Ad allertare gli operai del Comune, dopo essere stato avvisato nel corso della notte, è stato il consigliere comunale Stefano Muzi che, ieri mattina, ha predisposto l’intervento degli addetti ai lavori che, intorno alle 9, hanno risolto il problema riportando tutto alla normalità. «Sulle prima abbiamo provato a rimettere a posto alcuni di quegli ugelli a mano – spiega – ma certi andavano davvero troppo duro ed è stato necessario chiamare addetti ai lavori con appositi strumenti». Ennesimo atto vandalico, insomma, nell’area dell’isola pedonale che fa il paio con la sparizione di due statuette che si trovano in centro.