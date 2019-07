In vacanza con il figlio di 11 anni sale in stanza e si uccide a coltellate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Tragica fine per un turista di 49 anni che, insieme al figlio di 11, alloggiava in un albergo del lungomare di San Benedetto. L'uomo, nella serata di ieri, è stato trovato senza vita nella sua stanza. Il decesso è stato provocato da una serie di coltellate che si sarebbe inferto da solo all'addome. Il bambino non era con lui ma si trovava al piano terra, nella hall dell'hotel, a giocare con altri turisti suoi coetanei.Quando i dipendenti si sono resi conto di quello che stava accadendo dando l'allarme l'uomo, che proveniva dalla Lombardia, era purtroppo già deceduto. Sul posto è subito stato chiamato il 118 e in albergo è stata inviata un'ambulanza della Potes dell'ospedale di San Benedetto. I sanitari arrivati a bordo del mezzo di emergenza non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso del 49enne e attendere l'arrivo delle forze dell'ordine, intervento necessario considerate le circostanze. Sul posto è arrivata una volante della polizia di Stato.