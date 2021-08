San Benedetto, dopo 30 anni ritorna la gassosa Roncarolo. Con spuma e chinotto segnò gli anni del boom

SAN BENEDETTO - Dopo 30 anni torna la storica gassosa sambenedettese Roncarolo. Un tuffo nel passato che ha il sapore delle bevande degustate con la cannuccia dopo il bagno al mare dove lo zucchero e il limone si confondevano con quello delle pizzette. Un déjà vu che si deve all’idea di Marco Roncarolo e Pepi Aliventi, i quali hanno voluto rimettere in commercio sia la gassosa che la spuma del marchio sambenedettese.



La storia

Era la metà degli anni Cinquanta quando Pino e Giorgio Roncarolo iniziarono a produrre le bibite da distribuire in bar, chalet e negozi. La produzione inizialmente era in via Roma, dove insisteva la fabbrica del ghiaccio, poi trasferitasi in via Carducci, presso la zona Ascolani. Prima venne prodotta la spuma, bibita dolce e gassata dal sapore di chinotto e alla fine degli anni Cinquanta arrivò la gassosa.

Da qui uscivano che iconiche bottigliette rigorosamente in vetro con tanto di pallina all’interno che faceva da chiusura. Pallina soppiantata dal tappo a corona un decennio dopo. Bibita amata dai bambini per le loro merende, ma anche dai grandi che magari la univano alla birra o al vino bianco anche se la fortuna della gassosa e della spuma Roncarolo fu decretata dai marinai che la domenica sera facevano scorte di cassette della tanto amata bevanda, sui loro motopescherecci, che andò ad accompagnare il “cito” il vino andato a male che finora, era stato nelle stive delle loro imbarcazioni durante la permanenza in alto mare.



Lo stop

Poi iniziò la distribuzione nei primi chalet, quelli con le cabine di legno dai colori pastello, per arrivare nelle botteghe di generi alimentari. Così la storica bibita Roncarolo diventò un simbolo di quella San Benedetto che stava crescendo sia sul fronte della pesca che del turismo, oltre che del commercio. Lo stesso commercio che poi nei primi anni Novanta ne decretò la fine quando arrivarono le multinazionali americane, della Sprite e Seven up, che sia per quantitativi che per i prezzi, resero impossibile alla Roncarolo la permanenza sul mercato.

