Sistemati i giochi pericolosi, un’attesa lunga 37 giorni. Botta e risposta al veleno Muzi-Capriotti

SAN BENEDETTO - Parco sistemato solo dopo 37 giorni, l’attacco di Muzi San Benedetto Scoppiata la guerra del parco. Al centro del contendere l’area giochi sita tra via Marinai d’Italia e via Milanesi, a due passi dalla rotonda Giorgini, che fino a due giorni fa presentava giochi divelti e uno stato di profondo degrado da qui la denuncia del consigliere Stefano Muzi e l’immediata replica dell’assessore Tonino Capriotti per spiegare come tutto fosse stato sistemato.



«La segnalazione da parte dei cittadini risaliva a 37 giorni fa- ribatte Muzi – e solo ora sono intervenuti, non mi sembra una grande risposta per i cittadini». La segnalazione di un cittadino, tramite la piattaforma Municipium, ( n.536433) era stata aperta lo scorso 20 dicembre scorso, quasi quaranta giorni. Come si mostrava il parco antistante la Rotonda? Una pericolosa tavola di legno chiodata si era staccata dal perimetro dell’area gioco rappresentando una minaccia per l’incolumità dei piccoli fruitori.

Le due altalene, inoltre, avevano i ganci allentati e la staccionata legnosa delimitante la zona, divelta da svariati mesi. «Sono passati i primi cento giorni dall’insediamento della nuova giunta comunale – afferma Muzi - e ben poco si è visto, se non gli aumenti tariffari generali e qualche intervento di ordinaria manutenzione, veicolato come un’operazione rivoluzionaria di decoro urbano, ma la realtà dice tutt’altro».

Immediata la replica del vice sindaco Capriotti: «Gli operai del Comune hanno provveduto agli interventi di riparazione e messa in sicurezza della “barca” e degli altri giochi danneggiati nella pineta di viale Buozzi. Le operazioni hanno coinvolto anche il servizio Aree Verdi per il ripristino delle recinzioni dell’area. Il consigliere segnalatore ancora una volta è arrivato fuori tempo massino osservo che inizia a perdere colpi anche nel ruolo che si è ritagliato se, a distanza di due giorni, non si è accorto di quello che avviene in città».

