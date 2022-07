Con lo scooter si scontra con un'auto: muore uomo di 52 anni poco dopo l'arrivo in ospedale

SAN BENEDETTO - Tragedia nel primo pomeriggio a San Benedetto. Un uomo di 52 anni ha perso la vita in seguito ad un drammatico scontro avvenuto in via Manara, proprio di fronte alla sede della Caritas. L'uomo era in sella ad uno scooter che, per motivi al vaglio della polizia locale, si è scontrato con una Fiat Punto all'altezza dell'intersezione con via Madonna della Pietà. Il 52enne è stato sbalzato dalla sella ed ha riportato, tra le altre cose, una lesione alla gamba dalla quale ha perso molto sangue.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno praticato le primissime ed estremamente urgenti medicazioni sull'uomo per poi predisporne il trasporto in ospedale. Le condizioni del ferito, purtroppo, erano estremamente gravi e pochi minuti dopo essere entrato al Madonna del Soccorso è deceduto.