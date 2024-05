SAN BENEDETTO Se allo sport sommiamo delle importanti presenze di visitatori e pure uno slancio solidale, si fa davvero bingo. Giornata ideale, quella di ieri, per le attività all’aria aperta. Così, s’è chiusa nel migliore dei modi la nona edizione di “Corri con Martina - Premio Domenico Mozzoni”.

La manifestazione

Una maratonina competitiva di 8,6 km, unita ad una passeggiata ludico-motoria ed anche una sezione goliardica, dedicata alla corsa “a 6 zampe”: uomo-cane. Insomma, tanti modi per un unico scopo: raccogliere fondi a favore della ricerca contro il cancro. Promossa da vari Club Lions del territorio, in collaborazione con l’Asd Running Team d’lu Mont, la mattinata di corsa s’è dipanata tra piazza Giorgini ed il lungomare, richiamando in città tanti appassionati, provenienti anche da fuori regione. Su questo fronte “Corri con Martina” s’inserisce in un tracciato che lega turismo e sport, su cui il Comune di San Benedetto lavora da anni. «Sono in continua crescita i flussi turistici che si caratterizzano per la forte motivazione di dedicare un periodo di soggiorno, abbinando all’esperienza sportiva il rapporto con il territorio» dicono all’unisono gli assessori della giunta Spazzafumo, sostenendo l’iniziativa che, ieri, ha coinvolto centinaia di persone.

Tra amatori e runners competitivi, ognuno era chiamato a versare una quota-minima di 10 euro, col ricavato finale investito (tramite l’Ail) per l’acquisto di una nuova strumentazione hi-tech, a servizio del reparto di Ematologia e Terapia Cellulare dell’ospedale di Ascoli. Vediamo, quindi, nel dettaglio, i risultati della corsa competitiva. Tra gli uomini, a vincere è stato Giammarco Scacchia: portacolori dell’associazione sportiva organizzatrice, col tempo di 29 minuti e 15 secondi. Argento per Matteo Pantoni, arrivato con soli 5 secondi di ritardo. Piazzamento bronzeo per Elimane Mamadali Seck della Avis Ascoli Marathon, che ha chiuso i giorni in 29 minuti e 49 secondi. Passando alle donne, a tagliare per prima il traguardo è stata la beniamina di casa Marcella Mancini, sotto le insegne della Marà Avis Marathon. Ha battuto le concorrenti, arrivando in 34 minuti e 42 secondi. Secondo posto per Minerva Strazzella (distanziata di 47 secondi) mentre al terzo gradino del podio s’è issata Barbara Mariano della G.P. Pretuzi Runners Teramo, col tempo di 36 minuti e 13 secondi.

Il pattinaggio

C’è poi da dire che, durante il weekend appena trascorso, la città ha ospitato anche un’importante competizione nazionale di pattinaggio, con atleti provenienti da tutt’Italia. Insomma: San Benedetto del Tronto diventa sempre più “San Benedetto dello Sport”. Su questo fronte, è in arrivo un altro importante evento. Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, in occasione della “Giornata nazionale dello sport” indetta dal Coni, vengono celebrate tutte le discipline sportive con una serie di appuntamenti dedicati soprattutto ai più piccoli, per incentivare la pratica sportiva.

L’iniziativa

L’iniziativa si spalma in più sedi: campi sportivi comunali, PalaSpeca, circolo tennis Maggioni, auditorium Tebaldini e isola pedonale del centro.