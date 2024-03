Rampa della Sopraelevata al buio: le torri faro funzionano male

SAN BENEDETTO Pubblica illuminazione, luci ed ombre in Riviera. In più aree urbane, prosegue l’opera di ammodernamento e potenziamento dei lampioni, ma ci sono alcune gravi criticità da risolvere. Su questo fronte, spiccano i primissimi metri del territorio regionale, ossia la rampa della Soprelevata e la rotatoria a due passi dall’Ipercoop. In quel punto, le torri faro sono malfunzionanti da mesi. Di fatto: sempre spente.

Lo snodo

Si tratta di uno snodo cruciale per la viabilità urbana ed extraurbana, considerando la connessione con la Statale 16 e l’Autostrada.

L’immagine a corredo di questo articolo (scattata con dei filtri automatici che accentuano la luminosità) non fotografa la situazione reale. Un buio pesto che rende difficile scegliere il percorso giusto. In particolare ai mezzi che, usciti dal casello autostradale o dall’Ascoli-Mare, debbono immettersi sulla viabilità urbana. «Mi capita di vedere auto che inchiodano o rallentano, non sapendo bene che strada fare - afferma l’automobilista abruzzese Alfonso Di Silvestro, che ci segnala la situazione -. Non vorrei che, prima o poi, si verifichi qualche brutto incidente per colpa della scarsa illuminazione. Spero che chi di dovere intervenga al più presto, magari prima dell’inizio dell’estate, quando il traffico in quella zona crescerà ulteriormente».

I punti luce

Intanto, oggi scatta una manutenzione straordinaria dei punti-luce lungo le vie Balilla e Giovanni XXIII. Dalle 8.30, fino al termine dei lavori, previste modifiche alla normale fruibilità delle strade in questione, come divieti di sosta ed interruzione al transito pedonale. Tornando sulla rotonda in zona Ipercoop, attualmente il buio nasconde tante lacune sul fronte estetico. «Un sostanzioso abbellimento di quella rotatoria non è più rinviabile - afferma Elio Core: presidente del comitato Porto d’Ascoli Centro -. Serve una bella scritta, tipo “Benvenuti nella Riviera delle Palme”, con giochi di luce e d’acqua. Se il Comune non ha i soldi necessari, si possono trovare delle sponsorizzazioni private e siamo pronti a fare la nostra parte per trovarle».

A San Benedetto un’operazione del genere è già stata fatta nel 2008 quando sulla Statale 16, in zona Ragnola, sorse un rondò con tanto di fontana grazie al contributo di un noto istituto di credito locale. L’argomento è stato dibattuto anche durante l’ultima assemblea pubblica di quartiere, svoltasi a fine anno, alla presenza del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti. Sono state mostrate anche immagini di spazi simili in altre località. Ed il paragone con posti come Riccione è davvero impietoso. Insomma: serve uno sforzo in più per ridare decoro e sicurezza alla porta Sud delle Marche.