SAN BENEDETTO «Vi scrivo per denunciare una situazione di degrado ormai insostenibile». È un cittadino esasperato per le condizioni di via Abruzzi quello che, come ultima spiaggia, si rivolge al giornale per chiedere aiuto e una soluzione ai problemi suoi e di tutti i vicini che da anni, sostiene, siano di fatto in prigione.

La segnalazione

«Vi segnalo - dice in primo luogo il cittadino che invia una lettera firmata - la presenza da oltre 4 anni di una gru gigantesca all’altezza del civico 26, utilizzata per la ristrutturazione/ampliamento di un solo appartamento, posto al piano attico della palazzina al suddetto civico. L’impatto della gru in questi 4 anni è stato devastante, togliendo posti auto vitali in questa zona, ostruendo il passaggio pedonale e soprattutto generando una situazione assurda per quel che riguarda il posizionamento dei cassonetti ed i relativi rifiuti depositati. Ritengo che la presenza di una gru così imponente e impattante, in una via ultra trafficata, specie nel periodo estivo, per la ristrutturazione/ampliamento di un solo immobile, sia un vero unicum, un qualcosa di assurdo che, a mio avviso, il Comune non dovrebbe tollerare». Il nostro lettore ha ragione: via Abruzzi è una delle strade di grande passaggio e ora che torneranno anche i turisti che vanno al mare sarà ancora più caotica ma non solo.

«Ritengo - spiega il lettore - che il danno d’immagine generato dallo stato in cui versa da ormai 4 anni è senz’altro penalizzante per la città intera». L’estensore della lettera però non si ferma qui. Tanta è la sua indignazione che intende segnalare anche altri motivi di degrado della zona. «Approfitto poi per segnalare che anche le attività commerciali presenti tra il civico 18 ed il 26 contribuiscono ad amplificare lo stato di degrado, con carrelli, pallet, scatoloni e altra immondizia generata e spesso lasciata sul marciapiede o fuori dai cassonetti». Per far questo ha anche allegato alcuni scatti che danno l’idea dello stato in cui versa via Abruzzi, nel tratto che va da viale de Gasperi all’incrocio con via Piemonte.

Il reclamo

«La situazione - chiude il lettore - è stata già segnalata al sindaco Antonio Spazzafumo attraverso una mail inviata dal sottoscritto alla segreteria, ma non c’è stato alcun riscontro». Sconsolato, quindi, ha deciso di rivolgersi al giornale che non ha mancato di dare riscontro alle lamentele. Dopo le proteste al Paese Alto un altro cantiere finisce nel mirino.