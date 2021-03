Video, notizie e cultura, il portale Visit San Benedetto all’assalto del web per emozionare chi cerca una vacanza

SAN BENEDETTO - Video, animazioni, approfondimenti culturali e ed, eventualmente, anche prenotazioni turistiche. L’Assoalbergatori di San Benedetto fa quasi tutto da sola nel campo della promozione del territorio e finalmente affida l’incarico della realizzazione di un mega portale - si chiamerà Visit San Benedetto - a servizio dei turisti.

In futuro, come più volte annunciato, lo strumento on line ha l’ambizione di sostituirsi ai costosi siti di booking ma per restare ancorati alla realtà, entro questa stagione, coloro che cercheranno su Internet San Benedetto troveranno al primo posto questo nuovo portale.



Il metodo

L’indicizzazione, come si chiama in gergo, non è un fatto di poco conto: spesso se non sempre, convince l’internauta ad aprire la pagina che si presenta per prima e qui troverà appunto una vetrina «d’eccellenza - spiega il presidente dell’Assoalbergatori Nicola Mozzoni - sul modello di quanto fanno oramai da anni in Trentino. Noi ci siamo affidati a una società specializzata che è poi quella che ha già realizzato il portale gemello Visit Osimo».

E basta cliccare sul portale della città anconetana, in questo caso realizzato dal Comune però, che viene davvero voglia di farci un salto: dagli itinerari all’aperto a musei, dai percorsi in bicicletta alle esperienze uniche, ci sono consigli anche su dove mangiare, dormire e fare shopping; sono inseriti eventi ed itinerari, percorsi da scoprire e segreti. Insomma, quello che il marketing chiama turismo emozionale: d’altra parte Mozzoni si è formato all’università proprio in questo settore.

«Vogliamo colpire il turista e offrirgli un’esperienza non solo limitata alla costa ma a tutto il territorio. Alzeremo lo sguardo non solo proponendo le nostre strutture ma offriremo un servizio completo». Già su Internet la pagina Facebook Visit San Benedetto c’è ma chi la incontra viene reindirizzato per le pronotazioni al vecchio portale dell’Assoalbergatori che non sarà eliminato ma superato da questo nuovo strumento che è in fase di realizzazione. Un portale che mancava visto che la maggior parte delle città turistiche importanti da tempo offre strumenti come questo che portano quindi anche la Riviera al passo con le mutate esigenze. Anche perché, in tempi di Covid, si può solo cominciare a sognare di nuovo una vacanza, sperando appunto che la campagna vaccinale ne affievolisca la virulenza e anche questa stagione, con tutte le cautele, possa partire.



L’investimento

«Investiamo risorse dell’associazione e non godiamo di contributi pubblici pur svolgendo un servizio non limitato ai nostri interessi - tiene a precisare Mozzoni - e abbiamo solo qualche piccolo aiuto da parte di privati ma speriamo che ad esempio le banche, intuendo l’importanza collettiva, possano contribuire».

