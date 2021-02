Piromane scatenato, altri 3 incendi. A fuoco sterpaglie vicino alla strada, l'allarme dato dagli automobilisti

SAN BENEDETTO - Non si ferma il piromane che, sabato sera, è tornato a colpire tra le colline che si trovano tra i territori di Cupra Marittima e Ripatransone. I pompieri del distaccamento di San Benedetto sono stati chiamati per tre volte all’intervento. La prima chiamata è arrivata intorno alle 19 e 30 da contrada San Michele dove qualcuno aveva dato fuoco ad alcune sterpaglie che si trovano a ridosso della strada.

La seconda chiamata è arrivata da più a sud, da contrada Sant’Egidio, sempre in territorio di Cupra Marittima. Stessa storia, stessa dinamica. Ancora fuoco sulla vegetazione non distante dalla carreggiata. Poco prima delle 22 un altro allarme: dalla Petrella, in territorio di Ripatransone.



Le follie

I pompieri hanno riportato anche lì la situazione in sicurezza. Una serie di follie, quella del piromane, che ora, avvengono anche in inverno. L’ultimo atto doloso in quell’area risale esattamente alla scorsa settimana, ancora una volta aveva colpito a Cupra. Un mese prima invece provocò due incendi innescati nella tarda serata, tra le 21 e le 22, in contrada San Michele, a cavallo tra i territori comunali di Cupra Marittima e Ripatransone. Anche in quel caso l’ intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto in pochi minuti grazie all’allarme lanciato da alcuni automobilisti, ha impedito che la situazione degenerasse.

Covid, Ricciardi: «Le restrizioni salvano anche l'economia ma è difficile capirlo. Ecco perché tanti morti in Italia»

Candida muore a 39 anni con il suo bambino dopo un parto cesareo: la Procura apre un'indagine



Il precedente

Sempre a Cupra era avvenuto l’episodio precedente che risale alla fine del mese di settembre anche se in quel caso i vigili del fuoco hanno impiegato pochissimo tempo ad intervenire grazie alle immediate segnalazioni arrivate dall’area di Piazza Di Coso, nell’area a Sud della vallata del Menocchia e a ridosso del confine con il territorio comunale di Ripatransone. Il piromane aveva cercato di confondere le acque colpendo in due punti diversi ma, ancora una volta, i vigili del fuoco avevano spento il tutto sul nascere evitando così che la situazione degenerasse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA