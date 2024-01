SAN BENEDETTO «Se non si interviene, si rischia, entro il 2030, di perdere un ingente patrimonio, pari a circa il 36% dell’estensione attuale delle pinete». Si legge questo allarmante presupposto nell’atto municipale che dà il via libera al progetto esecutivo di un’importante opera di ripiantumazione urbana.

L’intervento

L’intervento coinvolge soprattutto la storica area verde intorno a viale Buozzi. Un investimento complessivo da ben 119.307,73 euro, finanziato con fondi europei, affidato alla ditta abruzzese “Nico Green”.

L’iter burocratico è sostanzialmente concluso e si passerà presto all’azione. C’è però un aspetto curioso. Infatti, nel documento in questione, spunta anche un’implicita autocritica del Comune. Infatti, si legge che: «Le condizioni bio-statiche complessive della pineta sono limitate a causa di una generale mancanza di adeguati interventi manutentivi». E chi avrebbe dovuto svolgere tali interventi se non il Comune stesso? Certo, negli ultimi anni, l’area della pineta ha dovuto subire anche le ingiurie del meteo, come la tempesta di vento che (nel marzo 2015) provocò una massiccia caduta di alberi. Ora, grazie a questo intervento, si correrà ai ripari in maniera significativa. Come accennato all’inizio, l’intervento coinvolge non solo la pineta del cuore urbano. Previsti anche due interventi a Marina di Sotto. Esattamente: tra viale dello Sport e via del Vignola e lungo via San Pio X. Quest’ultimo, impreziosirà la zona dov’è prevista la tanto attesa piazza.

Le previsioni

«Sulle aree di progetto - puntualizzano dal Comune - si prevede la messa a dimora di specie arboree diverse con tecniche di micro-forestazione e micro-piantumazione con impianto di siepi, arbusti ed alberature di dimensioni contenute alternate ad esemplari di prima grandezza, dove saranno valutati gli effetti della diversità delle forme, dimensioni e colori nelle varie stagioni».