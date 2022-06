Bagnante si sente male vicino agli scogli, soccorsa in mare è in prognosi riservata

SAN BENEDETTO - Ha accusato un malore mentre era in acqua ed è stata soccorsa prima dai bagnini del salvataggio e poi dal personale arrivato sul posto dall'eliambulanza. E' accaduto poco sulla spiaggia di San Benedetto, all'altezza dello stabilimento "Voglia di Mare". Si tratta di una donna di ottant'anni, di Faenza, in Riviera insieme ad un gruppo di anziani provenienti dall'Emilia Romagna, che si trova in vacanza a San Benedetto. La donna si eras allontanata verso le scogliere ed è stata soccorsa in acqua dai bagnini Aaron Alfonsi e Andrea Falcioni. E' stato ricchiesto l'intervento dell'eliambulanza. Poco dopèo due soccorritori si sono calati, con il verricello, due rianimatori. La donna è stata quindi portata nell'ambulanza con direzione ospedale Madonna del Soccorso dal momento che le sue condizioni non riuscivano a stabilizzarsi ed era impossibile tentare il trasporto fino ad Ancona. Si trova attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata.

