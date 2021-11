Ragazzo di 16 anni rapinato e minacciato con un coltello finisce al pronto soccorso per una ferita a una gamba

SAN BENEDETTO - Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito e rapinato la notte scorsa in via Monte San Michele vicino a viale De Gasperi a San Benedetto del Tronto. Il giovane è stato avvicinato da due persone che lo hanno strattonato facendolo cadere a terra e procurandogli una ferita a una gamba. Sotto minaccia di un coltello ha consegnato il telefono cellulare e il portafoglio. Dopo la rapina il sedicenne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale dove la ferita è stata suturata con sette punti. Gli investigatori stanno visionando i filmati della videosorveglianza per risalire agi rapinatori.

