Muore in una clinica privata del Piceno, era stato uno dei più potenti boss della ‘ndrangheta poi pentito

SAN BENEDETTO - Felice Ferrazzo, 66 anni, che era stato uno dei più potenti boss della 'ndrangheta, è morto in una clinica privata del territorio. Si era presentato, una decina di giorni fa, al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto dove però non è stato ricoverato perché le sue patologie non erano compatibili con un nosocomio in prima linea nell’affrontare il Covid.

Che fosse uno degli uomini più potenti di un’organizzazione criminale dedita allo spaccio, al traffico di armi e al riciclaggio del denaro in attività come bar e ristoranti lo aveva raccontato lui stesso, in un documentario dal titolo “L’onore del sangue” nel 2010, alla Radiotelevisione della Svizzera italiana.

Il pentimento

Un documento importante, perché mentre della mafia si sa molto, delle ‘drine praticamente nulla. «Comandavo una decina di persone, - aveva raccontato nel 2010 alla Radiotelevisione della Svizzera Italiana -: decidevo le nostre azioni e designavo le persone che dovevano essere uccise». Un uomo potentissimo, insomma, ma che, a un certo punto era diventato collaboratore di giustizia ed era entrato a far parte di un programma di protezione. Aveva allora raccontato di come aveva mosso i suoi primi passi proprio in quel paradiso degli affari che è la Confederazione elvetica e aveva spiegato ai magistrati connessioni e rapporti che altrimenti non sarebbe stato facile riannodare. A convincerlo magari la crudeltà della faida con i suoi parenti o più concretamente il tentativo di omicidio avvenuto nell’estate del 2000 nella sua città di provenienza, Mesoraca (Crotone), quando con suo figlio Eugenio, si salvò per miracolo, protetto dalla vettura blindata. O, ancora, l’arresto nell’ottobre 2000 per reati in materia di armi, quando decise di collaborare con la giustizia e per il ruolo di primo piano che aveva avuto per diversi anni tanto che fu ritenuto una fonte privilegiata, avendo diretto il sodalizio criminoso che tra gli anni Ottanta e Novanta in contrapposizione con la cosca che operava nella Valle del Neto. Ma l’intervento dello Stato nei suoi confronti non è potuto durare a lungo. Trasferitosi a Termoli, il capobastone, infatti, fu di nuovo coinvolto in una vicenda terribile, il ritrovamento di un vero e proprio arsenale in un garage che fu a lui inizialmente, ricollegato.

L’infiltrazione

Si parlò allora, era il 2016, di una infiltrazione da parte delle cosche proprio nella zona di Termoli ma anche a San Salvo (Chieti) che gli inquirenti denominarono operazione Isola Felice, intendendo che tale territorio era considerato al riparo da fenomeni malavitosi. Ma non tanto visto che intervenne la Direzione distrettuale antimafia di L’Aquila che indagò ben 108 persone tra le quali appunto lo stesso Felice Ferrazzo.

La contestazione

Fu dunque contestato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti degli arrestati, e furono sequestrati oltre 300 chili di droga, insieme a fucili, mitragliatori, pistole e munizioni. Ma la vita a volte riserva sorprese amare anche per chi ha avuto molto potere. Negli ultimi tempi, infatti, il boss non se la passava affatto bene. Aveva, sempre lui, raccontato di essere rimasto senza casa, con la moglie che manteneva la famiglia svolgendo il lavoro di badante.

La fine

L’ultimo atto della sua vita è avvenuto a San Benedetto. Una decina di giorni fa, a bordo di un’ambulanza Felice Ferrazzo, detto Chopi Chopi, è arrivato all’ospedale di San Benedetto. I medici del Pronto soccorso hanno fatto il possibile ma le sue patologie non erano compatibili con quelle di un ospedale che sta affrontando prevalentemente casi Covid. E così si è optato per il trasferimento in una clinica della zona che avrebbe potuto dargli il supporto necessario. Purtroppo non è bastato. Il boss è morto dopo una settimana di ricovero.

