Maxi tamponamento e animi accesi: automobilista aggredisce un carabiniere

SAN BENEDETTO - Incidente stradale intorno alle 17 in viale dello sport a San Benedetto dove sono rimaste coinvolte quattro auto. Sul posto sono arrivati i carabinieri ma il conducente di una delle quattro auto, fuori di sè, ha aggredito un carabiniere. I militari dell’Arma lo hanno quindi fermato e portato in caserma e quindi al pronto soccorso dell'ospedale Madonna del Soccorso. Il maxi tamponamento è avvenuto in zona Ragnola.