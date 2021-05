Il mare è sempre più blu: la mappa delle spiagge di San Benedetto dove il mare è più pulito dopo i controlli dell'Arpam

SAN BENEDETTO - Gli addetti al controlli sulla qualità delle acque continuano, giustamente, a marcarlo stretto. Ma il mare sambenedettese fa sempre gol spettacolari. Utilizzando questa metafora calcistica, si possono descrivere gli esiti del nuovo report stilato dall’Arpam, relativo alle analisi effettuate lunedì 17 maggio.

Acqua eccellente

La costa sambenedettese (dall’Albula al Tronto) è stata suddivisa in otto zone di campionamento e, appunto, in ognuna di esse sono stati prelevati campioni per gli studi di laboratorio, che tengono conto della presenza di batteri fecali. I risultati dei test di questo mese non si distaccano da quelli effettuati a metà aprile: mare di qualità “Eccellente”. Insomma: acqua al top che, fortunatamente, non ha affatto risentito di un’anomalia registrata alla foce del torrente Ragnola. Sul finire nel mese scorso, infatti, i tecnici del Servizio territoriale Piceno dell’Arpam sono intervenuti in quell’area dopo una segnalazione dei carabinieri-forestali.



Ragnola sotto esame

«Sul posto, all’altezza del ponte sul lungomare, è stato accertata la presenza nell’alveo di acque stagnanti con piccole chiazze di schiuma e, sulle sponde, di fanghi emananti lieve odore di materia organica in putrefazione - fanno sapere dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche -. Risalendo il torrente, immediatamente a monte, non sono state rilevate evidenze di sversamenti: il tratto appariva completamente pulito e quasi privo di acqua. I tecnici hanno proceduto ai campionamenti del caso e rimesso i campioni al laboratorio per le opportune analisi di determinazione dei parametri chimici e microbiologici». Attualmente, si è in attesa dei risultati di tali analisi ma tra gli addetti ai lavori trapela un certo ottimismo. Anche perché, come accennato prima, c’è una fondamentale certezza: ossia che questa circoscritta situazione non ha intaccato la qualità dell’acqua marina nei pressi del Ragnola, come dimostrato dalle analisi di metà maggio. Insomma, San Benedetto può tranquillamente veleggiare verso giugno: primo mese estivo nel quale, seppur con le restrizioni anti-Covid, la spiaggia ed il mare torneranno quotidianamente ad attrarre centinaia di persone.

