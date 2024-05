SAN BENEDETTO Parte l’iter per la riqualificazione dell’ultimo tratto di lungomare mentre slitta di qualche mese il restyling di piazza Montebello. E’ prevista per oggi l’approvazione in giunta della delibera con cui si andrà ad approvare il progetto esecutivo del lungomare per il segmento di passeggiata che va da via Orazio a via Tedeschi. Approvazione propedeutica per l’emanazione del bando e quindi l’assegnazione dei lavori. Così come stanno per partire i lavori per il restauro delle balaustre su viale Buozzi mentre per piazza Montebello si dovrà aspettare gennaio.

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA San Benedetto, cantiere chiuso e dimenticato da 5 mesi: «In Comune non se ne accorge nessuno» GLI EVENTI L’unione fa la forza, chalet coalizzati a San Benedetto: una sola voce per il lungomare sud, nasce l'associazione Rinascimento

I costi

Il progetto ripercorre quello già attuato per la zona nord con l’unica modifica per i costi dei materiali. Ai 2milioni iniziali infatti sono stati aggiunti 700mila euro per l’aumento subito in questi ultimi anni dal costo dei materiali mentre altri 300mila serviranno per l’impianto di illuminazione e il verde. Questione di cui si è discusso nella riunione di maggioranza di martedì sera e che oggi andrà al vaglio dell’esecutivo. Una volta approvato l’esecutivo si aprirà la strada al bando per assegnare il cantiere che verrebbe aperto in autunno appena archiviata la stagione turistica. Sarà la stazione appaltante di Fermo a occuparsi della gara. Quindi il costo complessivo sarà di 3mila euro. Tanto che è stato necessario rifare il piano economico finanziario.

L’elaborato ricalca quello del tratto nord proseguendo con lo stesso disegno quindi le aiuole di forma prevalentemente circolare e curvilinea, per delimitare e meglio sottolineare le preesistenti essenze arboree, circoscritte da una bordura in doppio cubetto di pietra naturale. Per quanto riguarda l’area dell’ex Camping verrà riqualificata in un secondo tempo. Altro intervento che sta per essere cantierizzato riguarda le balaustre che costeggiano viale Buozzi in centro e per le quali la Regione ha assegnato un finanziamento per 520mila euro. L’intervento avverrà sotto il coordinamento della Soprintendenza. Si tratta di una zona nevralgica della città da cui inizia la passeggiata verso il mare e che oggi si presenta con balaustre in cemento vittime di atti vandalici e di writers.

Il caso

I lavori di riqualificazione per piazza Montebello, previsti per l’autunno, slitteranno di qualche mese iniziando a gennaio 2025. Il problema infatti è sorto per lo spostamento di una cabina elettrica su via Palermo che richiederebbe anche una spesa maggiorata di circa 400mila euro. Per luglio è in programma l’approvazione del progetto esecutivo e il bando in autunno per aprire il cantiere ad anno nuovo. Nella riunione di maggioranza svoltasi martedì sera si è fatto il punto anche sulle altre opere da realizzare entro il 2026 come da programma di mandato quindi terminare il lungomare, realizzare il parco urbano presso il Ballarin, riqualificare piazza Montebello, sistemare piazza Dante al Paese alto.

Il sottopasso

Soprattutto ci si vorrà concentrare per la creazione del sottopasso ciclopedonale sull'Albula a cui andrà una buona fetta dell’avanzo di bilancio.