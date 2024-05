SAN BENEDETTO I residenti della palazzina di via della Pace dove è morta Oloriana Bastianelli di 74 anni insieme al suo cane chiedono di trovare una soluzione per i disagi che l'odore nauseabondo dell'appartamento incendiato reca a tutti.



Scene di degrado



La porta dell'abitazione è stata segata per entrare e ci sono delle fessure larghe alcuni centimetri da cui esce un odore nauseabondo che si spande sia sul pianerottolo che sulle scale, fino ad entrare negli altri appartamenti. L'odore di bruciato è insopportabile e sta causando malesseri fisici a chi abita nel palazzo. Oltre al fetore che esce dall'appartamento andato a fuoco otto giorni fa anche gli arredi e i vestiti portati nel cortile emanano un tanfo che obbliga i residenti del primo piano a tenere sempre le finestre chiuse.

Malori e disagi

Un'anziana del palazzo ha un cerchio alla testa e problemi di respirazione da quel giorno, ed essendo già cardiopatica e con problemi polmonari sta vivendo una situazione critica a livello fisico, e non solo lei, perché ci sono altri disabili che vivono in quello stabile. L'appartamento è stato svuotato per evitare il rischio che scoppiasse un altro incendio, ma ora gli abitanti della palazzina chiedono che vengano portati via dal cortile sottostante.



«Chiediamo che il problema venga risolto – tuonano gli abitanti di via della Pace - sul lato della strada dove giace il materiale alcuni di noi hanno le camere da letto ed è già una settimana che è impossibile aprire le finestre a causa del fetore che entra in casa. Abbiamo chiamato i carabinieri, la polizia locale, la Picenambiente, il Comune, abbiamo chiamato tutti, sia per sapere se potevano essere tolti sia per trovare una soluzione ad un problema che sta causando disagi fisici a chi ha già patologie». L'appartamento è sotto sequestro. La polizia locale dice che la rimozione del materiale deve effettuarla una ditta specializzata di Ascoli.

Rimpallo di responsabilità «La situazione è diventata insostenibile, perché la via è chiusa e c'è circolo di aria. Chiediamo che ci venga data l'autorizzazione per spostare il materiale dal cortile, possiamo farlo anche noi se ci danno il permesso, e che vengano a riparare la porta dell'appartamento andato a fuoco in modo che il fetore non si senta più nel resto del palazzo».