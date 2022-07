SAN BENEDETTO - Tradizioni popolari, shopping, teatro, enogastronomia e qualche libro di qualità. A San Benedetto, questa domenica di metà luglio ci offre molti spunti. Gli appassionati di libri (e di cinema) trovano soddisfazioni in Palazzina Azzurra. Alle 21.30, infatti, il celebre regista-sceneggiatore Enrico Vanzina presenta il suo “Diario Diurno”. A conversare con l’autore: Claudio Siepi.

Dopo l’inaugurazione di ieri, prosegue anche oggi “Campagna Amica on the beach”: mostra-mercato per chi ama il mangiar sano di qualità. Iniziativa promossa dalla Coldiretti. Restando in tema mangereccio: oggi si chiude in grande stile la sagra delle celebri pennette alla ponterottese. Appuntamento in piazza della Libertà (zona Ponterotto) con gli stand gastronomici che aprono alle 19.30. Ad allietare i presenti, ci pensa la musica live de “I Pupazzi”. Per turisti e residenti che vogliano conoscere meglio il folklore locale, ecco “C’era una volta...”: evento organizzato dallo staff del Museo del Mare. Appuntamento alle ore 18.30.

Teatro vernacolare e antichi mestieri: da Palazzo Piacentini fino alla storica via Laberinto, un salto indietro nella San Benedetto d’un tempo, una festa delle tradizioni accompagnata da un aperitivo. Info costi e prenotazioni: 353-4109069. Teatro e arte si fondono al museo “Pietraia dei Poeti” (contrada Barattelle, 3) dove prosegue la mostra collettiva “Arte Insieme, cultura senza barriere”. Nell’ambito di questa rassegna, oggi, alle ore alle ore 21, l’attore Edoardo Ripani propone lo spettacolo teatrale “La montagna è finita”: documentario sulle comunità degli Appennini del centro Italia. Dalle ore 15 a mezzanotte, via del Mare e via Laureati saranno la cornice della mostra-mercato di prodotti artigianali e tipici del territorio “Occasioni d’estate”.