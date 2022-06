Emergenza maltempo, pianta cade sopra un’auto. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco

SAN BENEDETTO - Raffica di interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha interessato la Riviera delle Palme creando qualche problema in più parti del territorio, sia in Riviera che nell’immediato entroterra.

I pompieri del distaccamento di San Benedetto sono infatti stati chiamati ad intervenire più volte in diverse zone, prevalentemente per piante finite in strada o rese pericolanti dalla pioggia e dal vento. I principali interventi hanno interessato via Esino, dove una pianta è finita su un’auto in sosta danneggiandola e in via Alighieri a Grottammare, per l’allagamento del sottopasso. Lì la situazione si è fortunatamente risolta subito grazie alla presenza delle pompe che non hanno mai smesso di funzionare e, non appena la situazione si è “alleggerita” hanon vuotato tutto il viadotto che si era riempito d’acqua.

Problemi anche sul lungomare di San Benedetto dove ieri mattina i pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza alcune piante che il vento e la pioggia della notte avevano reso potenzialmente pericolose. Si segnalano anche piante cadute tra Acquaviva e Monteprandone e una tenda pericolante al quarto piano di un’abitazione a San Benedetto. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno raggiunto il piano con l’autoscala e hanno così potuto metterein sicurezza la situazione.

