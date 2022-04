Nuova collezione, lo stilista Vittorio Camaiani mette i cuori al posto delle armi

SAN BENEDETTO - «La collezione nasce con la stessa semplicità della scrittura di atmosfere semplici e piene di colore della Cuba e dell’Africa vissute dallo scrittore Ernest Hemingway». Vittorio Camaiani, premio Gran Pavese Rossoblù, presenterà con il patrocinio dell’amministrazione comunale, la propria collezione giovedì 28 aprile alle ore 18,30 a Roma, alla Galleria Colonna.

Un appuntamento che torna dopo questi due anni di lockdown e ha proprio nella sua semplicità la forza. Ma non solo, offre anche un messaggio di pace: Camaiani come un intellettuale, si cela nella realtà e la legge: « Toccato dai cambiamenti di questi due anni - spiega lo stilista - i due capi emblematici sono il gilet-cartuccera che, invece delle armi, presenta dei cuori e anche la gran sera è una quasi sera: l’abito di seta riprende il veliero Pilar ma all’imbrunire. Una collezione intimista che porta sempre dentro di sé la mia San Benedetto con le sue vele, il mare. E spero di poter realizzare qualcosa anche per la mia città, appunto, la prossima estate».

Intanto lo stilista ha preparato la sfilata con uno shooting in anteprima nello studio del fotografo di moda Alessandro Lanciotti con le sue modelle. Tra i partner dell’evento Camaiani ha voluto coinvolgere le aziende del territorio: ll Com servizi audio/video Natalizi Catering Cantina Ciu Ciu Maria Luisa Rocchi Flowers Lella Baldi calzature, Jommy Demetrio cappelli, Compagnia della bellezza per l’hairstylist Vivi Make up per il trucco Media Partner VelvetMAG.

