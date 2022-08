SAN BENEDETTO - Sindaco e vice sindaco intenzionati a cambiare la ditta che ha in appalto i lavori del lungomare per la riqualificazione del tratto finale fino a via Tedeschi. Ma non sarebbe l’unica novità per il segmento, che vedrà riprendere il cantiere a ottobre, infatti, si sta pensando a un concorso di idee per l’area dell’ex Camping.

APPROFONDIMENTI LO SFOGO Angela Brannetti veterana del commercio: «A me hanno negato il suolo pubblico. In spiaggia proliferano gli abusivi»



Il cambio di ditta

«Ci sono inesattezze nel tratto riqualificato finora, quindi vorremmo cambiare impresa ma stiamo valutando se è possibile». Parole del sindaco Spazzafumo ribadite dal vice Tonino Capriotti che testimoniano come per il tratto finale, compreso tra l’ex Camping fino al Las Vegas, si stia pensando di realizzare un nuovo bando visto che i lavori eseguiti dall’attuale ditta di Potenza non avrebbero convinto i vertici della giunta. Ora si dovrà valutare se tecnicamente sarà possibile interrompere l’appalto che era stato assegnato per l’intero tratto del lungomare fino alla zona sud. Lavori che tra l’altro dovrebbero riprendere proprio al termine della stagione estive e quindi il prossimo ottobre come stabilito con gli stessi concessionari. Spazzafumo vorrebbe rivedere anche il progetto di restyling ma sa bene che per il comparto nord insistono vincoli della Soprintendenza quindi non si può cambiare il disegno del tradizionale lungomare.



Un piano per l’ex camping

Altra novità è rappresentata dal Camping, dove è intenzione dell’amministrazione comunale rivedere il progetto, che attualmente prevede il restyling solo del marciapiede, tratto che si andrebbe a restringere. «Vorremmo rivedere l’intera area – spiega il sindaco – non una semplice zona verde, così come non vorrei nemmeno un sito arredato da un privato, ma un’idea più lungimirante e al riguardo si sta pensando a un concorso di idee magari coordinato dai nostri uffici». In passato infatti si era pensato a una sorta di percorso vita con giochi per i più piccoli, ma ora si intende rivedere tutta l’area dove insistono anche due fabbricati che potrebbero essere rimossi. Insomma il comparto verde del lungomare centrale sarebbe pronto a cambiare immagine.



Non solo lungomare

«Albula, ex Camping e Molo sud i tre siti su cui ci concentreremo nei prossimi mesi- puntualizza il primo cittadino – sono zone strategiche che vanno rilanciate». Al riguardo dell’Albula il vice sindaco Capriotti ha annunciato anche il progetto di proseguire la pista ciclabile su via Moretti che non potrà interrompersi su via Ugo Bassi ma dovrà proseguire con un sottopasso sull’Albula che dovrà vedere l’intervento delle Ferrovie dello Stato fino a raggiungere il lungomare. In questo modo il percorso ciclabile avrebbe una continuità logica.