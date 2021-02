Due mosse per decongestionare Marina di Sotto: contro il caos addio doppi sensi e a San Pio X un varco per la sosta

SAN BENEDETTO - Una revisione complessiva della viabilità lungo le strette stradine tra via Volta ed il lungomare, per eliminare i doppi sensi che, soprattutto d’estate, generano un caos continuo. Un nuovo varco nell’area di sosta in zona San Pio X, per favorire gli utenti del vicino asilo Togliatti.

Il presidente del comitato di quartiere Marina di Sotto, Alfredo Isopi, evidenzia principalmente queste novità dopo il suo incontro con l’assessore Pierfrancesco Troli. Il nuovo delegato alla partecipazione ed alla mobilità continua così la sua campagna d’ascolto tra i Quartieri.



Sosta e viabilità

«Ringrazio l’assessore per il suo interessamento - sottolinea Isopi -. Mi ha assicurato che il nuovo assetto viario delle stradine intorno a via Volta, molto atteso dai residenti, sarà realizzato tra pochi mesi, quando si passerà a rifare la segnaletica, nell’ambito dell’intervento per il nuovo lungomare. Via Volta, tengo a precisarlo, rimarrà sempre a doppio senso». Con questa piccola-grande rivoluzione sul fronte della viabilità, secondo il presidente di Marina di Sotto, si andrà a sanare un’annosa criticità: «La scorsa estate si è scatenata una vera e propria rissa tra automobilisti, per questioni di precedenze. Ma i disagi sono quotidiani e la questione deve essere risolta una volta per tutte. Noi avevamo anche fatto la nostra parte, presentando uno studio realizzato dall’ingegner Simone D’Angelo, allievo del professor Canestrari, proprio per migliorare la viabilità di quella zona. L’allora assessore Assenti lo aveva accolto con interesse, ma poi non si è mai mosso nulla».

Sempre sul fronte della viabilità: voliamo davanti alla chiesa di S. Pio X dove, in attesa della piazza, l’amministrazione Piunti è riuscita a istituire un’area di sosta: «Troli mi ha assicurato che, nel giro di una settimana, sarà aperto un secondo ingresso a quel parcheggio, vicino all’asilo, così da favorire i genitori che accompagnano lì i propri figli e che, oggi, spesso lasciano l’auto in maniera da creare problemi alla circolazione, ma anche pericoli ai pedoni stessi». Fin qui, problemi che l’amministrazione Piunti può affrontare nei pochi mesi che le restano prima del voto.



Il nodo dell’urbanistica

Secondo Isopi, Marina di Sotto sconta anche problemi più complessi. «C’è il nodo dell’urbanistica: qui abbiamo sette nuovi lotti immobiliari, tra realizzati ed in via di realizzazione, senza ancora vedere un’opera di urbanizzazione - scandisce il presidente -. Restano i problemi irrisolti dell’area di via Serpieri, così come resta da definire la nuova strada dietro la palestra della scuola Curzi, per completare la quale manca solo che il Comune acquisisca una piccolissima porzione di terreno. Speriamo che questo passaggio venga svolto al più presto». E qui la palla passa direttamente nelle mani del sindaco Pasqualino Piunti, che ha sempre tenuto a sé la delega all’Urbanistica.

