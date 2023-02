SAN BENEDETTO - Non c’è casa né lavoro per la corposa comunità ucraina che vive a San Benedetto tanto che questa mattina, alle ore 9,30 diversi giovani si sono dati appuntamento davanti al Comune di San Benedetto per denunciare la propria condizione. Di certo c’è che Yeva, la campionessa ucraina di 12 anni, vincitrice degli Europei di pole dance che frequentava la scuola Curzi e aveva commosso tutta Italia con la propria storia di determinazione è fuggita.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Vola l'export delle Marche, capace di resistere a pandemia e guerra



Il racconto

«Se ne è andata in Spagna - racconta tra le lacrime la zia Svetlana Shcherbina -, è partita domenica. Perché qui a San Benedetto per i suoi genitori, così come per tutta la nostra comunità non c’è soprattutto casa. Io vivo in Riviera da diversi anni, sono sposata qui e ho un figlio. Casa nostra però è troppo piccola: avevo 17 parenti da sistemare. Noi veniamo da Kharkiv, la città a 12 chilometri dal confine russo che fin dall’inizio della guerra è finita sotto le bombe. Il palazzo dove vivevano mia madre e mio padre è stato colpito e lei ha riportato una gravissima ferita alla schiena. Con mio padre, anch’egli gravemente malato, sono arrivati qui a San Benedetto grazie alla Croce Rossa internazionale». Si commuove Svetlana quando confessa che c’è voluta tutta la professionalità dei medici del Sant’Orsola di Bologna per rimettere in piedi sua madre: «Oggi finalmente cammina» dice. Ma la sua è una battaglia non per il proprio interesse ma per quello dei suoi connazionali. Sono circa 600 quelli ospitati nella Provincia di Ascoli, 150 solo a San Benedetto.

Le peregrinazioni

«Non abbiamo problemi di cibo, per quello c’è la Caritas ma molti di noi non sanno davvero dove dormire e comunque come procurarsi da vivere. Siamo stati ricevuti più volte dall’amministrazione comunale e dall’assessore Andrea Sanguigni e gli abbiamo manifestato le nostre esigenze. Ma se d’estate a San Benedetto ad esempio si trovano case e soprattutto lavoro, d’inverno la situazione cambia. Onestamente non sappiamo più a chi rivolgerci».

La manifestazione

Alcuni ragazzi della comunità questa mattina hanno intenzione di manifestare sotto il Comune per reclamare attenzione e la risoluzione dei loro problemi.