Ubriaco allo stadio aggedisce i carabinieri: arrestato Daspo e addio alla patente

SAN BENEDETTO – Prima viene sorpreso ubriaco al volante, poi si scaglia contro steward e carabinieri prima della partita Samb-Ternana: addio patente, Daspo in arrivo e arresto.Protagonista un 46enne di Civitanova Marche, fermato prima di arrivare dai carabinieri e dalla municipale con nel sangue il quadruplo dell’alcol consentito. Addio patente, denuncia e sequestro dell’auto non lo dissuadono: il 46enne va allo stadio, ma senza biglietti. Alla vista di steward e carabinieri comincia ad inveire e minacciarli per poi aggredirli: è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale