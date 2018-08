Ubriaco maltratta un cagnolino e rimedia un doppia denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Visibilmente ubriaco maltratta senza apparente motivo un cangolino ma rimedia una doppia denuncia.Protagonista un marocchino 40enne residente in provincia di Macerata che, vicino alla stazione ferroviaria di San Benedetto, ha cominciato a maltrattare un piccolo cane con la padrona, una signora del posto, presente. E’ intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha accompagnato l’uomo in caserma, denunciandolo per maltrattamenti di animali ed ubriachezza molesta.