Ubriaco finisce fuori strada e abbandona l'auto nel fossato

SAN BENEDETTO - Ancora una notte di controlli e di ubriachi al volante. C’è ancora chi continua a mettersi alla guida dopo aver alzato il gomito. Lo dimostrano i numeri dell’ennesima operazione portata avanti, nella notte tra sabato e domenica, dalla polizia stradale lungo le strade sambenedettesi. Gli agenti hanno infatti presidiato l’area controllando una trentina di veicoli e sottoponendo all’alcol test i conducenti delle varie vetture. Cinque persone sono risultate positive all’esame. In due casi il livello era di almeno tre volte superiore al limite consentito. E probabilmente qualche bicchiere di troppo lo aveva bevuto anche il conducente di un’auto che, all’alba di ieri, è finita fuori strada in viale dello Sport. Si tratta di un’Alfa Romeo Mito di colore bianco che, poco prima delle 5 e 30 di ieri, è finita fuori controllo all’altezza del fossato che si trova a ridosso del curvone che immette sulla zona delle due aree di servizio.La persona che si trovava al volante, subito dopo l’incidente (che non ha visto il coinvolgimento di altri mezzi) è uscito dall’abitacolo e se ne è andato lasciando l’auto nel fossato. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio, di fronte all’auto fuori strada, a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri però non hanno trovato traccia del conducente il quale, evidentemente, ha preferito lasciare lì il veicolo e allontanarsi a piedi. Sarà rintracciato dagli stessi militari che dovranno parlare con lui chiedendogli spiegazioni sull’episodio di ieri mattina.