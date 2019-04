Ubriachi, schiamazzi e danni: movida molesta fuori controllo

di Emidio Lattanzi

SAN BENEDETTO - L’immagine simbolo del weekend di Pasqua, almeno per quanto riguarda la Riviera delle Palme, è quella di un uomo che, in piena notte e in piazza Garibaldi, fa pipì contro un’auto parcheggiata. Tanto è bastato a far riesplodere il problema della movida molesta in città. E con largo anticipo sull’avvio della stagione estiva. Ma l’uomo che orinava sulle auto non è stato l’unico protagonista del weekend, almeno per quanto riguarda la vita notturna. Perché sia la notte tra sabato e domenica che quella tra domenica e lunedì sono state teatro di schiamazzi e grida per le strade tanto da spingere diversi residenti della zona del centro a chiamare le forze dell’ordine.