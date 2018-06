Turisti disdiscono le prenotazioni alberghiere: «Impossibile dormire»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Musica fracassona negli chalet, gli ospiti di un hotel vicino fanno le valigie e ripartono. «Porto avanti quest’attività da oltre vent’anni e non mi era mai capitata una cosa del genere» afferma sconsolata la titolare di un albergo di una traversa del lungomare Nord. Nel giro di un giorno, ben due disdette. Una camera prenotata per una settimana da turisti romani è stata lasciata vuota dopo solo una notte. Anche un’altra, presa da villeggianti provenienti da Mirandola, è stata lasciata prima del previsto. Alla base delle fughe c’è sempre l’impossibilità di riposare, come si evince dalla mail scritta alla direzione dell’hotel dalla turista della seconda camera: «Ho soggiornato da voi dal 18 al 23 giugno ma la musica dei locali non mi permetteva di dormire la notte, suonando a tutto volume dalle 23 alle 4.30 del mattino successivo» si legge nella mail della turista emiliana, nella quale vengono riportati nero su bianco i nomi di due precisi chalet.