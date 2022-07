«Sono stato picchiato in spiaggia». Turista di 16 anni al pronto soccorso con ferite alla testa

SAN BENEDETTO - Brutto episodio nella notte sul lungomare di San Benedetto dove un turista minorenne dell'Emilia Romagna sarebbe stato picchiato. Il ragazzo di 16 anni è stato accompagnato al Pronto soccorso e ha raccontato di essere stato picchiato in spiaggia. Il turista avrebbe riportato ferite alla testa. Secondo il racconto sarebbe rimasto coinvolto in una rissa. Sono stati i genitori ad accompagnarlo al pronto soccorso per farsi refertare. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato di polizia di San Benedetto del Tronto.