SAN BENEDETTO Cinque influencer da milioni di followers. Quest’anno la Riviera ha visto una vera e propria invasione di personaggi famosi in Rete capaci di trainare arrivi e presenze o - comunque - di far girare anche tra le giovani generazioni, quelle che “scrollano” i video brevi e divertenti di Tik Tok o guardano su Youtube i propri canali preferiti.



I personaggi

C’erano una volta le agenzie turistiche a indirizzare la clientela e all’epoca della Azienda di soggiorno guidata da Ivano Pennesi era essenziale spostarsi, frequentare le fiere di settore, entrare nel cuore di personalità e giornalisti autorevoli, soprattutto se stranieri, tedeschi e francesi in primo luogo.



I video



Oggi invece basta invece la telecamera di un telefonino e il gioco è fatto basta un titolo come: «Ilary scappa di casa con la sua amica Giorgia in vacanza al mare! Stefano la scopre e mi punisce!» ad acchiappare più di 3mila visualizzazioni che vedono i fan in delirio seguire le avventure di due bambine, come tante, in vacanza, in questo caso, a San Benedetto. Gloria Strabla, Sara Boccolini, I weekendieri, Stefano e Ilary , Salvo e Giorgia sono stati i 5 influecer che, con le loro storie, stanno facendo fare alla città della palme il giro del web. «Li abbiamo invitati - spiega il presidente dell’Assoalbergatori Nicola Mozzoni - perché l’influencer marketing raggiunge un gran numero di persone in pochissimo tempo e, soprattutto, si tratta di un pubblico altamente targettizato». In Riviera hanno fatto una serie di esperienze in linea appunto con le aspettative dei rispettivi followers: «Ad esempio - continua Mozzoni -, I weekendieri hanno visitato Grottammare e Offida, Ilary e Giorgia hanno partecipato a schiuma party, serate gioco e girato il lungomare oltre che, ovviamente, vivere la spiaggia». Ma la maggior parte delle storie non ha riguardato il popolo di Facebook. «Facebook comincia a non essere in linea con il nostro target - spiega ancora il presidente -, non che sia sbagliato investire li, ma per farlo ci sono altri strumenti (blog - video ads - gruppi) che valutiamo con un’altra azione».



I numeri



I numeri d’altra parte sono davvero impressionanti: in sole 14 ore i video avevano raggiunto più di 1 milione di visualizzazioni, ovviamente, la somma non regge in quanto molti follower sono condivisi ma, considerando che il video più visto ne ha 500mila «possiamo tranquillamente dire che almeno6, 700 mila persone hanno conosciuto la nostra splendida città - conclude Mozzoni -: in conclusione sono molto soddisfatto di questa iniziativa promozionale e non posso che ringraziare gli influencer che ho conosciuto di persona e posso garantirvi che sono anche delle belle persone». Ma non è finita qui. Perché a fine mese, a San Benedetto, arriverà anche il professor Italo Farnetani coordinatore delle Bandiere Verdi dei pediatri che premiano le spiagge a misura di bambino, vessilli che saranno ufficialmente consegnate sabato agli amministratori anche di San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima a Roccella Ionica nel corso di una settimana di studi.