Vende telefoni cellulari sul web senza consegnarli e truffa centinaia di clienti per circa un milione di euro. Ecco come ha fatto

SAN BENEDETTO - A seguito dell’indagine scaturita da una segnalazione al commissariato di polizia di San Benedetto è stato denunciato per truffa, un cittadino laziale con precedenti specifici. Nel tentativo di acquistare un telefonino cellulare iPhone, posto in vendita sulla pagina “Trova Prezzi ” dalla società Ema revoluzion una donna ha pagato online 600 euro senza mai riceverlo.

Il truffatore, amministratore unico della società, dopo aver carpito la fiducia dei suoi clienti nella prima metà dell’anno 2020, ottenendo delle recensioni più che positive per la vendita di apparecchi telefonici, dal mese di settembre 2020 aveva messo in atto la sua attività delittuosa perpetrando truffe su tutto il territorio nazionale a un numero considerevole di utenti consistita nel ricevere il pagamento della vendita di telefonini cellulari e mai consegnati agli acquirenti. Addirittura si stima che il bottino derivante dalle truffe ammonti a circa un milione di euro. La polizia di Stato invita gli utenti del web a non farsi allettare dal prezzo più basso del bene che si vuole acquistare ma di controllare ed acquisire informazioni sull’affidabilità della società che propone la vendita.

